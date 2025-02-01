Выдавали крашеных собак за тигров: новый скандал в Китае

В зоопарке уверяют, что краска не вредит здоровью животных.

Китайский зоопарк в Qinhu Bay Forest Animal Kingdom снова попал под критику после того, как его посетители обнаружили, что представили окрашенные собаки чау-чау, как "тигров".

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Видео, опубликованное в китайской версии TikTok, показало собак с черными и оранжевыми полосками, игравших в своем вольере. Соцсети быстро разоблачили обман, и пользователи не замедлили пошутить, что "они точно не решаются купать своих собак, боясь потерять цвет".

В зоопарке Qinhu Bay Forest Animal Kingdom в комментарии заявили, что это "чау-чау, окрашенное в "тигровую собаку", а не в тигра". Там добавили, что это просто "трюк" и краска не вредит здоровью животных.

Раньше в том же зоопарке красили собак, чтобы они выглядели как панды. Все эти манипуляции вызвали обвинения в жестоком обращении с животными.

Это не единственный случай мошенничества в китайских зоопарках — раньше такие же инциденты произошли в Гуандуне и Тайчжоу, где посетителей вводили в заблуждение, используя крашеные чау-чау вместо панд.

Напомним, в Одесском зоопарке леопард напал на работника, ушедшего убирать в вольере хищника.

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