"Это не шутка": Трамп действительно хочет приобрести Гренландию — госсекретарь США

Руководитель Госдепа США не стал предполагать, удастся ли новому хозяину Белого дома реализовать свое намерение.

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен приобрести Гренландию, чтобы защитить американские интересы в Арктике.

Об этом сказал государственный секретарь США Марк Рубио в интервью журналистке Мегин Келли.

По его словам, слова Трампа о ситуации в безопасности в Арктическом регионе, где расположена Гренландия — "это не шутка".

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"Речь идет не о приобретении земли с целью приобретения земли. Это в наших национальных интересах, и этот вопрос должен быть решен", — подчеркнул Рубио.

Глава внешнеполитического ведомства США отметил, что именно в связи с вопросом безопасности президент Трамп объявил о своем намерении приобрести Гренландию.

Марко Рубио не стал предполагать, удастся ли новому хозяину Белого дома реализовать свое намерение, но подчеркнул, что этот вопрос является важным приоритетом президента.

"Я думаю, что... через четыре года наши интересы в Арктике будут более защищены", — заверил госсекретарь США.

Как известно, вооруженные силы США сохраняют постоянное присутствие на космической базе Питуфика на северо-западе Гренландии. Стратегическое расположение жизненно важно для армии США и ее системы раннего предупреждения о баллистических ракетах, поскольку через остров пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после инаугурации звонил по телефону премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен и требовал у нее продать Гренландию.

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