"Це не жарт": Трамп справді хоче придбати Гренландію — держсекретар США

Керівник Держдепу США не став робити припущень щодо того, чи вдасться новому господарю Білого дому реалізувати свій намір.

Президент США Дональд Трамп серйозно налаштований придбати Гренландію, щоб захистити американські інтереси в Арктиці.

Про це сказав державний секретар США Марко Рубіо в інтервʼю журналістці Мегін Келлі.

За його словами, слова Трампа стосовно безпекової ситуації в Арктичному регіоні, де розташована Гренландія – "це не жарт".

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"Йдеться не про придбання землі з метою придбання землі. Це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене”, - наголосив Рубіо.

Очільник зовнішньополітичного відомства США зауважив, що саме з огляду на питання безпеки президент Трамп оголосив про свій намір придбати Гренландію.

Марко Рубіо не став робити припущень щодо того, чи вдасться новому господарю Білого дому реалізувати свій намір, але наголосив, що це питання є важливим пріоритетом президента.

“Я думаю, що... через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними", - запевнив держсекретар США.

Як відомо, збройні сили США зберігають постійну присутність на космічній базі Пітуфік на північному заході Гренландії. Стратегічне розташування є життєво важливим для армії США та її системи раннього попередження про балістичні ракети, оскільки через острів пролягає найкоротший шлях з Європи до Північної Америки.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після інавгурації телефонував до прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен та вимагав у неї продати Гренландію.

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