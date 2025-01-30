СБУ відкрила справу через "слова Буданова" про "загрозу існуванню України"

Йдеться про злив слів Буданова стосовно "загрози існуванню України", якщо миру не буде до літа.

СБУ відкрила кримінальну справу через витік інформації із закритої зустрічі керівника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова з народними депутатами.

Про це заявив нардеп від "Голосу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Тема з Мосейчук".

Костенко висловив підтримку таким діям СБУ.

"Про витік. Звичайно, парламентський контроль має бути і у військовому середовищі також. Ми йог здійснюємо через Комітет нацбезпеки. Але є політичні лідери, які керують політичними фракціями, які мають володіти обстановкою на найвищому рівні. Але точно не розповідати про це у прямому ефірі. Це питання державного рівня, які коштують людські життя. Правильно зробили, що відкрили кримінальну справу. Нехай розбираються, щоб більше таких ситуацій не було", – сказав нардеп.

Нагадаємо, днями "Українська правда" опублікувала нібито цитату очільника ГУР Кирила Буданова, яку переказав журналістам один із нардепів на умовах анонімності. Зазначалося, що Буданов на закритій зустрічі з депутатами нібито попередив, що "до літа" необхідно розпочати мирні перемовини, тому що потім можуть розпочатися процеси, що "загрожуватимуть існуванню України".

Сам Буданов прокоментував цю інформацію, розповівши анекдот.

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