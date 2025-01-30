Зеленський мав "довгу розмову" з Будановим: про що йшлося

Український президент також особливо відзначив роботу окремих українських штурмовиків.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з очільником ГУР Кирилом Будановим завдання і перспективи, різні сценарії щодо активних дій України.
Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 30 січня.
"Була також сьогодні довга розмова з Будановим щодо наших завдань і перспектив, різних сценаріїв. Важливо діяти активно", – сказав президент.
За його словами, також доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він повідомив про ситуацію на фронті та Курську операцію.
Зеленський окремо відзначив українські бригади, і особливо – 225-й окремий штурмовий батальйон.
"Сміливо й наполегливо знищують ворога", – сказав президент.
Зеленський подякував і бійцям 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.
А також висловив вдячність Силам спеціальних операцій за ефективне ураження російських солдатів і техніки.
"Дуже важливо, щоб кожен день давав нам нові результати і щоб такими результатами ставали втрати ворога, втрати Росії, – додав президент.
Нагадаємо, на Курщині ворог продовжує зазнавати колосальних втрат. Там ЗСУ вдарили HIMARS по позиції зосередження російського особового складу. Ураження завдано касетними боєприпасами M30 DPCIM.
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