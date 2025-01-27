Динамо – РФШ: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи

Для команди Олександра Шовковського це буде заключний поєдинок у нинішній єврокампанії.

У четвер, 30 січня, київське "Динамо" зіграє з латвійським РФШ у матчі останнього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після семи турів "Динамо" з одним набраним балом перебуває на останньому, 36-му місці у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського ще після шостого туру втратила шанси на вихід до плейоф.

РФШ з 5 очками посідає 30-ту сходинку турнірної таблиці основного етапу Ліги Європи і також уже не має шансів на продовження боротьби в єврокубках.

Де дивитися матч Динамо – РФШ

В Україні поєдинок "Динамо" – РФШ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – РФШ буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Динамо – РФШ

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають віцечемпіона України. На перемогу "Динамо" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,85. Нічия – 3,75. Виграш РФШ – 4,30.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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