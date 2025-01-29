Динамо – РФШ: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Стежте за останнім поєдинком "біло-синіх" у нинішній єврокубковій кампанії.

У четвер, 30 січня, київське "Динамо" зіграє з латвійським РФШ у матчі останнього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після семи турів "Динамо" з одним набраним балом перебуває на останньому, 36-му місці у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського ще після шостого туру втратила шанси на вихід до плейоф.

РФШ з 5 очками посідає 30-ту сходинку турнірної таблиці основного етапу Ліги Європи і також уже не має шансів на продовження боротьби в єврокубках.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку "Динамо" – РФШ на FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – РФШ.