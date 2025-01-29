Динамо – РФШ: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 30 января, киевское "Динамо" сыграет с латвийским РФШ в матче последнего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После семи туров "Динамо" с одним набранным баллом находится на последнем, 36-м месте в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. Команда Александра Шовковского еще после шестого тура потеряла шансы на выход в плей-офф.

РФШ с 5 очками занимает 30-е место турнирной таблицы основного этапа Лиги Европы и также уже не имеет шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка "Динамо" – РФШ на FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – РФШ.