Динамо – РФШ: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Для команды Александра Шовковского это будет заключительный поединок в нынешней еврокампании.

В четверг, 30 января, киевское "Динамо" сыграет с латвийским РФШ в матче последнего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После семи туров "Динамо" с одним набранным баллом находится на последнем, 36-м месте в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. Команда Александра Шовковского еще после шестого тура потеряла шансы на выход в плей-офф.

РФШ с 5 очками занимает 30-е место турнирной таблицы основного этапа Лиги Европы и также уже не имеет шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

Где смотреть матч Динамо – РФШ

В Украине поединок "Динамо" – РФШ в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – РФШ будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо – РФШ

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают вице-чемпиона Украины. На победу "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 1,85. Ничья – 3,75. Выигрыш РФШ – 4,30.

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

Лига Европы: кто уже вышел в плей-офф

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей последнего тура

Боруссия Дортмунд – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов