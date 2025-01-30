Она сияла: принцесса Кейт в кремовом пальто и черных лодочках посетила еще одно мероприятие

Сегодня у принцессы Уэльской было несколько публичных мероприятий.

После визита в детский хоспис Tŷ Hafan в Уэльсе покровительницей которого стала Кейт, принцесса посетила текстильную фабрику Corgi в Южном Уэльсе, которая специализируется на производстве носков и трикотажа.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Компания Corgi была основана в 1892 году, когда она производила и поставляла носки шахтерам в близлежащей долине Амман. В 1960-х годах компания добавила трикотаж в свой ассортимент и начала экспортировать продукцию на международный рынок.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская встретилась с дизайнерами, узнала о том, как они работают в партнерстве с ведущими мировыми брендами по направлениям сотрудничества и побывала в цеху, где встретилась с членами производственной группы.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Кейт была в том же платье Zara с бантом на шее и поясом на талии, дополнив наряд пальто кремового цвета от Chris Kerry Bespoke и подходящими туфлями-лодочками Russell & Bromley на каблуках из черной кожи.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

На пальце у Кейт мы снова увидели помолвочное кольцо принцессы Дианы, в ушах золотые серьги Spells of Love, волосы она красиво уложила волнами и сделала макияж.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

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