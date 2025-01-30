С новой прической и символической брошью-петухом: Елена Зеленская посетила учебное заведение

Елена Зеленская посетила Днепровский лицей МВД, где пообщалась с преподавателями, учениками и ученицами.

"Побывала сегодня в этом заведении, где имела честь поблагодарить работников и за боевую службу, и за такую нужную ныне обществу работу. Ведь она же не только о фактической учебе — она и о взращивании безбарьерной среды повсеместно, для каждого", — написала первая леди в посте в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская появилась в белой рубашке и деловом черном костюме, состоявшем из жакета и брюк-палаццо. Наряд она дополнила черной обувью.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К лацкану жакета супруга президента прикрепила символическую брошь в виде кувшина-петушка от украинского бренда GUNIA Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У Елены был нежный макияж, новая красивая прическа с выпущенными спереди прядями и золотые серьги-кольца в ушах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в шелковой рубашке и с гороховым платком-паше встретилась с президентом Молдовы.

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