С новой прической и символической брошью-петухом: Елена Зеленская посетила учебное заведение

Первая леди свой деловой черно-белый лук дополнила символическим аксессуаром от украинского бренда.
Елена Зеленская посетила Днепровский лицей МВД, где пообщалась с преподавателями, учениками и ученицами.
"Побывала сегодня в этом заведении, где имела честь поблагодарить работников и за боевую службу, и за такую нужную ныне обществу работу. Ведь она же не только о фактической учебе — она и о взращивании безбарьерной среды повсеместно, для каждого", — написала первая леди в посте в Instagram.
Там Зеленская появилась в белой рубашке и деловом черном костюме, состоявшем из жакета и брюк-палаццо. Наряд она дополнила черной обувью.
К лацкану жакета супруга президента прикрепила символическую брошь в виде кувшина-петушка от украинского бренда GUNIA Project.
У Елены был нежный макияж, новая красивая прическа с выпущенными спереди прядями и золотые серьги-кольца в ушах.
Напомним, Елена Зеленская в шелковой рубашке и с гороховым платком-паше встретилась с президентом Молдовы.
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