Астрологический прогноз на 31 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит приступать к началу новых дел – они окажутся провальными: желательно – с учетом финала рабочей недели – заканчивать то, что было начато ранее.
Символ дня: барс перед прыжком.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: джеспилит, пирит.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, протекают тяжело и долго, поэтому тянуть с их лечением не стоит.
Питание дня: под запретом алкоголь, курение и кофе в неограниченных количествах.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и снимать венец безбрачия.
Сны дня: плохие сны, как правило, говорят об упадке сил – важно подумать об отдыхе.
Табу дня: нужно остерегаться рассеянности, она может привести к потере важного шанса – как профессионального, так и личного.
Цитата дня: "Четыре вещи для успеха: работать и молиться, думать и верить" (Норман Пил).
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