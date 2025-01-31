Астрологический прогноз на 31 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит приступать к началу новых дел – они окажутся провальными: желательно – с учетом финала рабочей недели – заканчивать то, что было начато ранее.

Символ дня: барс перед прыжком.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: джеспилит, пирит.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, протекают тяжело и долго, поэтому тянуть с их лечением не стоит.

Питание дня: под запретом алкоголь, курение и кофе в неограниченных количествах.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и снимать венец безбрачия.

Сны дня: плохие сны, как правило, говорят об упадке сил – важно подумать об отдыхе.

Табу дня: нужно остерегаться рассеянности, она может привести к потере важного шанса – как профессионального, так и личного.

Цитата дня: "Четыре вещи для успеха: работать и молиться, думать и верить" (Норман Пил).

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