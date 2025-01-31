Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде — BBC

Украинские беспилотники в ночь на 31 января атаковали нефтеперерабатывающий завод и нефтебазу в Волгограде.

Об этом информирует российская служба BBC со ссылкой на соцсети.

"Украинские беспилотники, по сообщениям местных источников, в четыре часа ночи (по местному времени – ред.) атаковали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы в Волгограде. Официальных подтверждений, опровержения, информации о последствиях пока нет", — говорится в сообщении.

О взрывах сообщают местные жители в социальных сетях.

Одна из пользовательниц написала, что "аж квартира вся дрогнула", уточнив, что находится в Красноармейском районе. Журналисты объяснили, что в данном районе расположен НПЗ компании "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Ранее сообщалось, что подразделения ГУР МО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 29 января 2025 года атаковали Нижегородский нефтеперерабатывающий завод. Этот НПЗ участвует в обеспечении оккупационной армии России.

Мы ранее информировали, что нефтеперерабатывающий завод в Рязани прекратил свою работу после атаки украинских дронов.

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