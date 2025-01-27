НПЗ в Рязани прекратил работу после атаки украинских дронов — Reuters

Из-за повреждения оборудования предприятие не может отгружать нефтепродукты.
Нефтеперерабатывающий завод в Рязани прекратил свою работу после атаки украинских дронов.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
В сообщении указывается, что после атаки дронов пламя охватило нефтехранилище, а также были повреждены железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая необходима для удаления примесей из нефтепродуктов.
Из-за повреждения оборудования предприятие не может отгружать нефтепродукты.
"Повреждено железнодорожное наливное оборудование. Железнодорожные отгрузки не производятся, остановили переработку нефти", — рассказал агентству собеседник.
Кроме того, другие источники агентства сообщили, что НПЗ прекратил работу еще в пятницу, 24 января.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина регулярно устраивает россиянам энергетический Перл-Гарбор.
Кроме того, мы ранее информировали, что в российском Татарстане возникла паника из-за атаки беспилотников: видео
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