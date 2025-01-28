Астрологический прогноз на 28 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации важных проектов – они окажутся удачными Успех во всех жизненных сферах принесут только креативные решения, поэтому нужно постараться, чтобы они были максимально неординарными.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: необходимо следить за артериальным давлением, которое может негативно отразиться на зрении: меньше работать за компьютером и читать, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Питание дня: желательно отказаться от мяса и злаков, причем это касается не только выпечки, но и каш.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – приворотов, отворотов и защиты дома от негативной энергетики.
Сны дня: сны нынешней ночи не стоит воспринимать всерьез – важной информации они не несут.
Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать.
Цитата дня: "Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира" (Зигмунд Фрейд).
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