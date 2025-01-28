Астрологический прогноз на 28 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации важных проектов – они окажутся удачными Успех во всех жизненных сферах принесут только креативные решения, поэтому нужно постараться, чтобы они были максимально неординарными.

Символ дня: лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: необходимо следить за артериальным давлением, которое может негативно отразиться на зрении: меньше работать за компьютером и читать, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Питание дня: желательно отказаться от мяса и злаков, причем это касается не только выпечки, но и каш.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – приворотов, отворотов и защиты дома от негативной энергетики.

Сны дня: сны нынешней ночи не стоит воспринимать всерьез – важной информации они не несут.

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать.

Цитата дня: "Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира" (Зигмунд Фрейд).

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