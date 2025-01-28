Астрологічний прогноз на 28 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію важливих проектів – вони виявляться вдалими Успіх у всіх життєвих сферах принесуть лише креативні рішення, тому потрібно постаратися, щоб вони були максимально неординарними.

Символ дня: Лотос.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит.

За якусь частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: необхідно стежити за артеріальним тиском, який може негативно вплинути на зір: менше працювати за комп'ютером і читати, більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі.

Харчування дня: бажано відмовитися від м'яса та злаків, причому це стосується не тільки випічки, а й каш.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: день сприятливий для жіночої магії – приворотів, відворотів та захисту будинку від негативної енергетики.

Сни дня: сни нинішньої ночі не варто сприймати серйозно – важливої інформації вони не несуть.

Табу дня: не можна нічого ламати та руйнувати.

Цитата дня: «Завдання зробити людину щасливою не входило в план створення світу»(Зігмунд Фройд).

Читайте також: