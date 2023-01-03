Чтобы получить больше витамина С: как правильно пить чай с лимоном

Чай с лимоном очень полезен. Особенно во время простуды, ведь он помогает организму получить витамин С. Но нужно знать, как правильно пить горячий чай с лимоном. ТСН.ua рассказывает больше об этом.

Кажется, что нет ничего проще, чем заварить чай, добавить несколько капель лимонного сока и дольку самого лимона. Такой вкусный напиток украинцы часто пьют зимой, особенно во время ОРВИ или простуды. Но так готовить чай с лимоном неправильно, потому что горячая вода способна убить главную ценность цитрусовых – большое количество витамина С.

Поэтому эксперт по правильному питанию Наталья Мазурик поделилась со своими читателями в Instagram, как правильно заваривать и пить горячий чай с лимоном, чтобы получить от него максимум пользы.

Специалист советует ни в коем случае не класть ломтик лимона в горячий напиток. Чтобы сохранить витамины, в том числе и такой полезный зимой, витамин С, лучше любые фрукты есть в свежем виде.

Если вы заболели простудой, лучше съесть лимон просто так, не заливая его горячей жидкостью. А потом можете запросить кислый фрукт чаем. Так вы получите весь витамин С, содержащийся в лимоне. Молекула аскорбиновой кислоты способна распадаться при температуре 190 градусов Цельсия. Однако и более низкая температура может отрицательно влиять на нее.

Чай с лимоном: польза

В 100 г лимона содержится около 40 г витамина С. Однако если столько же лимона находится в горячей жидкости около 5 минут, то это количество уменьшается уже до 1,31 г.

Даже если вы положите ломтик в теплый чай, витамин начнет "исчезать" и вы не получите от него максимальной пользы.

Поэтому рекомендуем отдельно есть лимон, а потом пить чай, чтобы улучшить самочувствие во время простуды. Также не следует злоупотреблять горячими напитками. Лучше, чтобы они были теплыми.