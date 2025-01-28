Эксперт объяснил, когда может состояться встреча Трампа и Путина

Точная дата личной встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и кремлевского диктатора Путина станет известна после их телефонного разговора.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал эксперт-международник, глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

"Мы четко видим, что Трамп посылает исчерпывающие сигналы (по встрече, — ред.) Путину публично в открытом пространстве через свою интернет-сеть, а Россия открыто в каждом интервью российским пропагандистам подает ответные сигналы Трампу. О готовности встретиться. встречи безусловно, состоится телефонный разговор. сигналов, только вчера сказал публично, что у него запланирована в ближайшее время, дословная цитата: "Телефонный разговор с Путиным". Ближайший срок, я думаю, это до месяца точно. провести телефонный разговор. В зависимости от успешности телефонного разговора, каждая сторона дальше будет решать для себя вопрос личной встречи», – сказал он.

Он отметил, что во время личного разговора будут решены вопросы лично встречи Трампа и Путина.

"Если Трампу не понравится настроение Путина, его разговор, он не услышит от Путина то, что он хочет услышать, то Трамп может затянуть с личной встречей, пока, как говорится, клиент не созревает. А у Путина нет выбора, он не может шантажировать Трампа своими желаниями, нежеланиями встречаться, потому что у него есть это желание, неотвратимое. один и повторить тот собственный фуррор восьмилетней давности в 2017 году.

Кроме того, эксперт предположил, когда теоретически может пройти встреча между Трампом и Путиным.

"После телефонного разговора будет окончательно определено, в какое время, как быстро, состоится их встреча. Ну опять же он состоится не раньше, чем через месяц. То есть это, по меньшей мере, конец марта-апрель месяц, когда может теоретически состоится встреча между Трампом и Путиным. Ну, телефонный разговор, я уже сказал, в феврале", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп не сможет удовлетворить требования Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле заявляют, что до сих пор не получали сигналов от Вашингтона по поводу организации разговора президента США. Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным

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