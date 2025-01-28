В Харькове ночью раздался взрыв — Терехов

Взрыв раздался во время атаки БпЛА.

В Харькове в ночь на 28 января раздался взрыв после этого в одном из районов города начался пожар.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

"Имеем прилет в городе. Предварительно — Холодногорский район. На месте пожар", — говорится в сообщении.

Позже он уточнил, что по уточненной информации — удар пришелся по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе На месте попадания масштабный пожар.

Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске в ночь на 27 января прозвучала серия взрывов из-за работы сил ПВО по вражеским беспилотникам.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 27 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

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