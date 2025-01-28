В МИДе прокомментировали так называемые "выборы" в Беларуси

В ведомстве заявили, что эти выборы не легитимны.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали "выборы президента", которые состоялись в Беларуси 26 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"Трудно назвать такие выборы честными, прозрачными и демократическими, в частности, учитывая политические репрессии в Беларуси, которые лишили избирателей любого альтернативного выбора, а сами выборы превратили в политическое шоу одного человека", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что происходящие в условиях полного административного контроля и политических преследований, отсутствия реальной политической конкуренции, притеснений свободы слова и отсутствия неподконтрольных властям СМИ выборы не могут быть легитимными.

"Министерство иностранных дел Украины полностью разделяет и присоединяется к оценкам Службы внешних сношений ЕС относительно результатов этого «действия» и выражает свою поддержку тем белорусам, которые продолжают бороться за демократические изменения в своей стране, ее независимость, сохранение своего национального достоинства и самобытности", — отметили в МИДе.

В ведомстве заявили, что белорусский народ заслуживает лучшего будущего, чем еще пять лет быть заложником одного человека, который не только лишает белорусов перспектив достойного развития в семье европейских народов, к которой они исторически принадлежат, но и создают угрозы безопасности для соседних. стран и европейского региона в целом

"Убеждены, что демократическая и суверенная Беларусь, в которой народ, а не один человек будет определять будущее, будет фактором долгосрочной стабильности в нашем регионе, а не соучастником войны России против Украины", — добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко в очередной раз провозгласил себя "президентом" Беларуси.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ЦИК Белоруссии объявили предварительные результаты "выборов" президента.

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