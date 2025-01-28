У МЗС прокоментували так звані "вибори" у Білорусі

У відомстві заявили, що ці вибори не є легітимними.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували так звані "вибори президента", які відбулись у Білорусі 26 січня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

"Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ, не можуть бути легітимними.

"Міністерство закордонних справ України повністю поділяє і приєднується до оцінок Служби зовнішніх зносин ЄС щодо результатів цього «дійства» та висловлює свою підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні, її незалежність, збереження своєї національної гідності та самобутності", - зазначили у МЗС.

У відомстві заявили, що білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, до якої вони історично належать, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і європейського регіону в цілому.

"Переконані, що демократична та суверенна Білорусь, у якій народ, а не одна людина визначатиме майбутнє, буде фактором довгострокової стабільності в нашому регіоні, а не співучасником війни Росії проти України", - додали у МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко вкотре проголосив себе "президентом" Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЦВК Білорусі оголосили попередні результати "виборів" президента.

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