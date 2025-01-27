НПЗ у Рязані припинив роботу після атаки українських дронів - Reuters

Через пошкодження обладнання підприємство не може відвантажувати нафтопродукти.

Нафтопереробний завод у Рязані припинив свою роботу після атаки українських дронів.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що після атаки дронів полум'я охопило нафтосховище, а також були пошкоджені залізнична естакада і установка гідроочищення, яка необхідна для видалення домішок з нафтопродуктів.

Через пошкодження обладнання підприємство не може відвантажувати нафтопродукти.

"Пошкоджено залізничне наливне обладнання. Залізничні відвантаження не здійснюються, зупинили переробку нафти", - розповів агентству співрозмовник.

Крім того, інші джерела агентства повідомили, що НПЗ припинив роботу ще у п'ятницю, 24 січня.

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