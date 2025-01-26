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"Друга серія": дрони таки ймовірно влучили в НПЗ у Рязані

"Друга серія": дрони таки ймовірно влучили в НПЗ у Рязані

"Друга серія": дрони таки ймовірно влучили в НПЗ у Рязані

Місцеві жителі чули звуки вибухів / Фото: із соцмереж

Жителі міста чули характерний звук БПЛА у небі.

У ніч проти 25 січня 2025 року невідомі здійснили нічну атаку на Рязанську область.

Метою нацистів знову став місцевий нафтозавод, яким буквально днями вони вже намагалася завдати ударів.

За попередніми даними, в атаці на Рязань брало участь кілька десятків БПЛА

З першої години ночі пролунала серія вибухів. Рязанці повідомили про вибухи в небі, схожі на роботу систем ППО. Також кажуть, що було чути близько 15 гучних звуків. Було видно яскраві спалахи в районі селища Дядькове. Жителі міста чули характерний звук БПЛА у небі.

У деяких районах спрацював сигнал повітряної небезпеки. Офіційна інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

"Кулемети працюють, щось горить", - кажуть жителі Рязані і жартують, що це "друга серія" атаки на НПЗ. 

Після вибухів у районі Рязанського НПЗ почалася пожежа, заграва від якої добре видно за багато кілометрів.

До слова, раніше росіяни заявляли у соціальних мережах, що невідомі безпілотники намагаються атакувати Саратов та Енгельс.

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