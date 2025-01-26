"Друга серія": дрони таки ймовірно влучили в НПЗ у Рязані

Жителі міста чули характерний звук БПЛА у небі.
У ніч проти 25 січня 2025 року невідомі здійснили нічну атаку на Рязанську область.
Метою нацистів знову став місцевий нафтозавод, яким буквально днями вони вже намагалася завдати ударів.
За попередніми даними, в атаці на Рязань брало участь кілька десятків БПЛА
З першої години ночі пролунала серія вибухів. Рязанці повідомили про вибухи в небі, схожі на роботу систем ППО. Також кажуть, що було чути близько 15 гучних звуків. Було видно яскраві спалахи в районі селища Дядькове. Жителі міста чули характерний звук БПЛА у небі.
У деяких районах спрацював сигнал повітряної небезпеки. Офіційна інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
"Кулемети працюють, щось горить", - кажуть жителі Рязані і жартують, що це "друга серія" атаки на НПЗ.
Після вибухів у районі Рязанського НПЗ почалася пожежа, заграва від якої добре видно за багато кілометрів.
До слова, раніше росіяни заявляли у соціальних мережах, що невідомі безпілотники намагаються атакувати Саратов та Енгельс.
Читайте також:
- Кортеж Путіна терміново посеред ночі мчить до Кремля – соцмережі (відео)
- Москву атакували невідомі безпілотники: влада переконує, що впоралася з нападом
- США створюють для ЗСУ таємничу ракето-бомбу, яка зможе топити кораблі: що виявили експерти
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.