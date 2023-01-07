Шоколад може бути небезпечним: коли та чому

Шоколад здатний заспокоїти нерви та зменшити ризик серцево-судинних захворювань. Але, виявляється, він ще й може бути шкідливим для організму. В чому саме небезпека — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як пише Yahoo Japan, якщо їсти надто багато солодощів, в тому числі і шоколаду, тіло піддаватиметься глікуванню. А все тому, що до складу цього продукту входить велика кількість цукру (а він складається з глюкози і фруктози), на основі якого і виникає цей процес.

Хоча і фруктоза і глюкоза є важливими джерелами енергії для людини, коли вживати їх в надмірній кількості, вони почнуть об'єднуватися з білками, утворюючи речовини (кінцеві продукти глікування), які прискорюють старіння. Власне, цей процес і називається глікуванням.

Кінцеві продукти глікування (AGEs) дуже важко розщеплюються в організмі. Тому можуть призводити до розвитку тяжких захворювань. Зокрема, остеопорозу, артеріосклерозу, жосткості м'язів та втрати ними природної еластичності.

Через ці речовини страждає також і шкіра. Вона стає зморшкуватою та в'ялою передчасно.

Як же уникнути таких наслідків? Не варто відразу відмовлятися від шоколаду, адже його користь набагато більша і була доведена вже давно. Фахівці радять просто стежити за своїм харчуванням та займатися спортом.