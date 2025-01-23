Кортеж Путіна терміново посеред ночі мчить до Кремля – соцмережі (відео)

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі нема.
В російському сегменті Telegram повідомляють, що начебто кортеж диктатора Путіна серед ночі помчав до Кремля з Підмосков'я.
Першим відео опублікував російський Telegram-канал "Вы слушали маяк". Зауважимо, що підтверджень про те, що відео зняте саме сьогодні, немає.
Це збіглося з повідомленнями про атаки дронів у Московській області. В Мережі припускають, що такі дії диктатора можуть бути пов'язані і останніми різкими заявами Трампа.
Офіційного підтвердження цієї інформації нема – навіть від російських пропагандистських ЗМІ. ТСН.ua продовжує стежити за ситуацією.
Раніше повідомлялося, що Путін екстрено перервав нараду заради телефонного дзвінка.
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