Кортеж Путіна терміново посеред ночі мчить до Кремля – соцмережі (відео)

В російському сегменті Telegram повідомляють, що начебто кортеж диктатора Путіна серед ночі помчав до Кремля з Підмосков'я.

Першим відео опублікував російський Telegram-канал "Вы слушали маяк". Зауважимо, що підтверджень про те, що відео зняте саме сьогодні, немає.

Це збіглося з повідомленнями про атаки дронів у Московській області. В Мережі припускають, що такі дії диктатора можуть бути пов'язані і останніми різкими заявами Трампа.

Офіційного підтвердження цієї інформації нема – навіть від російських пропагандистських ЗМІ. ТСН.ua продовжує стежити за ситуацією.

Соцмережі РФ: Кортеж Путіна терміново посеред ночі мчить до Кремля

Раніше повідомлялося, що Путін екстрено перервав нараду заради телефонного дзвінка.

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