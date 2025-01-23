Кортеж Путина срочно посреди ночи мчится в Кремль – соцсети (видео)

Официального подтверждения этой информации пока нет.
В российском сегменте Telegram, якобы кортеж диктатора Путина ночью помчался в Кремль из Подмосковья.
Первым видео опубликовал российский Telegram-канал "Вы слушали маяк".
Это совпало с сообщениями об атаках дронов в Московской области. В Сети предполагают, что такие действия диктатора могут быть связаны с последними резкими заявлениями Трампа.
Официального подтверждения этой информации нет, даже от российских пропагандистских СМИ продолжает следить за ситуацией.
Ранее сообщалось, что Путин экстренно прервал совещание для телефонного звонка.
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