Кортеж Путина срочно посреди ночи мчится в Кремль – соцсети (видео)

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В российском сегменте Telegram, якобы кортеж диктатора Путина ночью помчался в Кремль из Подмосковья.

Первым видео опубликовал российский Telegram-канал "Вы слушали маяк".

Это совпало с сообщениями об атаках дронов в Московской области. В Сети предполагают, что такие действия диктатора могут быть связаны с последними резкими заявлениями Трампа.

Официального подтверждения этой информации нет, даже от российских пропагандистских СМИ продолжает следить за ситуацией.

Соцсети РФ: Кортеж Путина срочно посреди ночи мчится в Кремль

Ранее сообщалось, что Путин экстренно прервал совещание для телефонного звонка.

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