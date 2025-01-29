В Нижегородской области РФ горит нефтеперерабатывающий завод после атаки БпЛА

Перед пожаром в районе предприятия были слышны взрывы.

В российском Кстово, расположенном в Нижегородской области, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" после попадания беспилотников.

Об этом сообщают в соцсетях.

Местные жители пишут, что перед пожаром произошла серия взрывов, поскольку предприятие атаковали ударные беспилотники.

Власти региона заявили о падении обломков БПЛА на территорию промышленной зоны. Губернатор утверждает, что сейчас ликвидируется пожар, а пострадавших в результате удара нет.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод в Рязани прекратил свою работу после атаки украинских дронов.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что Украина регулярно устраивает россиянам энергетический Перл-Гарбор.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.