В Нижегородской области РФ горит нефтеперерабатывающий завод после атаки БпЛА

Перед пожаром в районе предприятия были слышны взрывы.
В российском Кстово, расположенном в Нижегородской области, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" после попадания беспилотников.
Об этом сообщают в соцсетях.
Местные жители пишут, что перед пожаром произошла серия взрывов, поскольку предприятие атаковали ударные беспилотники.
Власти региона заявили о падении обломков БПЛА на территорию промышленной зоны. Губернатор утверждает, что сейчас ликвидируется пожар, а пострадавших в результате удара нет.
Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод в Рязани прекратил свою работу после атаки украинских дронов.
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что Украина регулярно устраивает россиянам энергетический Перл-Гарбор.
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