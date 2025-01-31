Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді - BBC

У регіоні розташований НПЗ компанії "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
Українські безпілотники в ніч проти 31 січня атакували нафтопереробний завод та нафтобазу у Волгограді.
Про це інформує російська служба ВВС з посиланням на соцмережі.
"Українські безпілотники, за повідомленнями місцевих джерел, о четвертій годині ночі (за місцевим часом – ред.) атакували район нафтопереробного заводу, теплоелектростанції та нафтобази у Волгограді. Офіційних підтверджень, спростування, інформації про наслідки поки немає", - йдеться у повідомленні.
Про вибухи повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.
Одна з користувачок написала, що "аж квартира вся здригнулася", уточнивши, що знаходиться в Червоноармійському районі. Журналісти пояснили, що у даному районі розташований НПЗ компанії "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
Раніше повідомлялося, що підрозділи ГУР МО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч проти 29 січня 2025 року уразили Нижегородський нафтопереробний завод. Цей НПЗ бере участь у забезпеченні окупаційної армії рф.
Ми раніше інформували, що нафтопереробний завод у Рязані припинив свою роботу після атаки українських дронів.
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