Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 31 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курс - південний;

БпЛА в центрі та північному сході Полтавщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на півдні та центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на межі Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини, курс - західний;

БпЛА на півночі Херсонщини, курс - західний;

БпЛА на заході Миколаївщини, курс - південно-західний;

БпЛА на сході Кіровоградщини, курс - північно-західний.

Раніше повідомлялося, що російські військові вдарили по Харкову безпілотниками. "Приліт" стався біля приватного будинку в одному з районів міста.

Ми раніше інформували, що загарбники дронами вдарили по Ізмаїльському району. Внаслідок атаки були пошкоджені приватні домогосподарства.

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