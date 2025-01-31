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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Ворог атакує Україну ударними БпЛА 31 січня 2025 року / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 31 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  •  БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
  •  БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курс - південний;
  •  БпЛА в центрі та північному сході Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
  •  БпЛА на півдні та центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний;
  •  БпЛА на Чернігівщині, курс - західний/південно-західний;
  •  БпЛА на межі Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини, курс - західний;
  •  БпЛА на півночі Херсонщини, курс - західний;
  •  БпЛА на заході Миколаївщини, курс - південно-західний;
  •  БпЛА на сході Кіровоградщини, курс - північно-західний.

Раніше повідомлялося, що російські військові вдарили по Харкову безпілотниками. "Приліт" стався біля приватного будинку в одному з районів міста

Ми раніше інформували, що загарбники дронами вдарили по Ізмаїльському району. Внаслідок атаки були пошкоджені приватні домогосподарства.

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