Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 31 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
- БпЛА на сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курс - південний;
- БпЛА в центрі та північному сході Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на півдні та центрі Сумщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на Чернігівщині, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на межі Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини, курс - західний;
- БпЛА на півночі Херсонщини, курс - західний;
- БпЛА на заході Миколаївщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на сході Кіровоградщини, курс - північно-західний.
Раніше повідомлялося, що російські військові вдарили по Харкову безпілотниками. "Приліт" стався біля приватного будинку в одному з районів міста.
Ми раніше інформували, що загарбники дронами вдарили по Ізмаїльському району. Внаслідок атаки були пошкоджені приватні домогосподарства.
Читайте також:
- Моторошний удар по багатоповерхівці в Сумах: яка остаточна кількість загиблих і поранених (фото)
- Росія використовує нові "Шахеди": Єрмак пояснив, у чому відмінність (фото)
- В Румунії оголошували повітряну тривогу дві ночі поспіль через російську атаку на Україну