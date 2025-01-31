Астрологічний прогноз на 31 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові справи – вони виявляться провальними: бажано – з урахуванням фіналу робочого тижня – закінчувати те, що було розпочато раніше.

Символ дня: барс перед стрибком.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: джеспіліт, пірит.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай мають важкий і тривалий перебіг, тому тягти з їх лікуванням не варто.

Харчування дня: під забороною алкоголь, куріння та кава у необмежених кількостях

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на самотність, і знімати вінець безшлюбності.

Сни дня: погані сни, як правило, говорять про занепад сил – важливо подумати про відпочинок.

Табу дня: потрібно остерігатися неуважності, вона може призвести до втрати важливого шансу – як професійного, так і особистого.

Цитата дня: «Чотири речі для успіху: працювати і молитися, думати та вірити» (Норман Піл).

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