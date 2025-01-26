В шелковой рубашке и с гороховым платком-паше: Елена Зеленская встретилась с президентом Молдовы

Первая леди Украины познакомила президента Молдавии с уникальным образовательным проектом – Школой Супергероев, которая работает на базе Национального института рака.
Елена Зеленская вместе с президентом Молдовы Маей Санду, которая с официальным визитом приехала в Украину, посетила в Национальном институте рака Школу Супергероев, работающую для детей, которые там длительно лечатся.
"Это проект, который патронирую лично как первая леди и к которому в прошлом году присоединился мой Фонд, помог открыть 6 новых супергеройских центров.
Благодарна госпоже Санду за эту теплую совместную встречу и за всю поддержку, которую Молдова оказывает Украине и украинцам", – написала первая леди в посте в Telegram.
Зеленская предстала там в деловом образе total black. На ней был классический жакет, широкие брюки со стрелками и шелковая рубашка. В надгрудном кармане жакета был черный платок-паше в белый горошек.
Лук супруга президента дополнила черной обувью. У нее была аккуратная укладка, нежный макияж и золотые серьги-кольца.
Мая Санду была одета в темно-синий брючный костюм и белый топ, которые скомбинировали с черными туфлями.
Напомним, Елена Зеленская в деловом сером костюме приняла участие в учредительной встрече Глобального альянса по предотвращению сексуального насилия во время конфликтов.
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