У Зеленского был "долгий разговор" с Будановым: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой ГУР Кириллом Будановым задачи и перспективы, различных сценариев по активным действиям Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время вечернего обращения 30 января.

"Был также сегодня долгий разговор с Будановым относительно наших задач и перспектив, разных сценариев. Важно действовать активно", – сказал президент.

По его словам, также докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он сообщил о ситуации на фронте и Курской операции.

Зеленский особо отметил украинские бригады, и особенно – 225-й отдельный штурмовой батальон.

"Смело и упорно уничтожают врага", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил и бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

А также выразил благодарность Силам специальных операций за эффективное поражение русских солдат и техники.

"Очень важно, чтобы каждый день давал нам новые результаты и чтобы такими результатами становились потери врага, потери России", – добавил президент.

Напомним, на Курщине враг продолжает нести колоссальные потери. там ВСУ ударили HIMARS по позиции сосредоточения российского личного состава. Поражение нанесено кассетными боеприпасами M30 DPCIM.

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