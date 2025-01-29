Опрос показал, что 85% населения самоуправляющейся арктической территории не хотят быть частью США.

Подавляющее большинство населения Гренландии выступает против выхода из Дании. Это наносит удар по настойчивым заявлениям президента Дональда Трампа о желании острова присоединиться к США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Опрос Verian, проведенный по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq, показал, что 85% населения самоуправляющейся арктической территории не хотят быть частью США. Только 6% заявили, что предпочли бы США, а 9% не определились. Лишь 6% заявили, что предпочли бы США, а 9% не определились.

Трамп настаивает, что хочет захватить самый большой остров в мире из соображений безопасности и отказался исключить применение силы. Он также утверждал, что население Гренландии предпочитало быть частью США. Его интерес к этой территории возникает из его первого срока в должности.

"Жители Гренландии недовольны Данией, – заявил Трамп 21 января. – Знаете, я думаю, что они довольны нами".

Эту точку зрения не разделяют лидеры Гренландии, многие из которых в свою очередь стремятся к независимости. Хотя остров является частью Королевства Дания, его 57 тысяч человек имеют большое самоуправление.

"Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы, конечно, хотим быть гренландцами", – заявил недавно премьер-министр территории Муте Боуруп Эгеде.

"Трамп не должен получить Гренландию, – заявил Ларс Лекке Расмуссен, министр иностранных дел Дании. – Гренландия – это Гренландия. Гренландский народ – это народ также в смысле международного права, и в конечном счете он определяет свою ситуацию".

Опрос включал 497 интервью, проведенных в Интернете с 22 по 26 января, включая репрезентативную выборку граждан Гренландии в возрасте 18 лет и старше. Статистическая неопределенность ответов составляет около 3,1 процентных пункта.

Опрос также показал, что 45% гренландцев считают интерес Трампа к Гренландии угрозой. Только около 8% взяли бы паспорт США, если бы им пришлось делать мгновенный выбор между датским и американским гражданством.

Ранее Дональд Трамп признался, зачем ему Гренландия.