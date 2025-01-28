Евросоюз и НАТО "дали обет молчания по Гренландии"

Копенгагенская стратегия избегания публичной конфронтации с Трампом подчеркивает борьбу между союзниками США относительно того, как справиться с агрессивной дипломатией американского президента.

ЕС и НАТО дали обет молчания по Гренландии. Это произошло после того, как Дания попросила своих ключевых союзников воздержаться от реакции на угрозы Дональда Трампа захватить арктический остров.

Об этом пишет Financial Times.

Стороны считают, что открытый вызов Трампу только усугубит

Как известно, Дональд Трамп имел горячий 45-минутный телефонный разговор с премьер-министром Дании. На прошлой неделе Мэтте Фредериксен обнародовала то, что чиновники назвали "кризисным режимом". Глава США угрожал пошлинами Дании и отказался исключить захват Арктического острова силой.

В эти выходные Трамп повторил, что "получит Гренландию", которая является автономной частью королевства Дании, высмеяв рекомендации "собачьих упряжек" Копенгагена, защищающих остров, где США имеют наибольшее военное присутствие.

США через НАТО является военным союзником Дании с соглашением о взаимной обороне. Управляющий договор ЕС также содержит положения о взаимной обороне.

"Данские и европейские официальные лица изначально надеялись, что комментарии Трампа о взятии Гренландии были тактикой для получения большего влияния на эту территорию, которая приобрела значение, поскольку Россия и Китай стремятся усилить влияние в Арктике", — пояснили аналитики.

Официальные лица в последние дни поняли, что к ситуации нужно отнестись более серьезно, учитывая глобальные последствия того, что НАТО или ЕС не осудили нарушение национального суверенитета одним из их союзников.

Но представители Дании, ЕС и НАТО решили минимизировать публичное обсуждение из-за глубокой чувствительности Копенгагена и его вывода, что открытый вызов Трампу лишь усугубит кризис. Пока ни председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен, ни президент Европейского совета Антониу Коста не делали публичных заявлений об угрозах Трампа в отношении Дании.

"Мы не ведем переговоры по Гренландии. Мы поддерживаем наше государство-члена Данию. Мы хотим смотреть на это со стороны Европы, а не реагировать на то, что делают США", – заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас в понедельник после встречи министров иностранных дел блока.

Как отметили европейские чиновники, проинформированные о дискуссии, за кулисами чиновники в Брюсселе, Копенгагене и Нууке обсуждают, как блок мог бы укрепить партнерство с Гренландией по добыче критического сырья и энергетики.

"Ведется много секретной работы, чтобы увидеть, как мы можем укрепить сотрудничество с Гренландией", – сказал один из чиновников.

Добавляется, что ЕС хотел избежать появления впечатления, что он "делает предложение после лет бездействия" из-за того, что "Трамп поставил это на повестку дня".

Некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, сможет ли Европа предложить какой-то достойный ответ Трампу на его угрозы Гренландии.

"Я не говорю, что плана нет. Но у нас действительно нет альтернативного подхода", – отметил другой европейский чиновник.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что страна получит контроль над островом Гренландия. Он акцентировал: По словам главы Соединенных Штатов, присоединение острова хочет не только он.

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