Євросоюз і НАТО "дали обітницю мовчання щодо Гренландії"

Копенгагенська стратегія уникнення публічної конфронтації з Трампом підкреслює боротьбу між союзниками США щодо того, як впоратися з агресивною дипломатією американського президента.

ЄС і НАТО дали обітницю мовчання по Гренландії. Це сталося після того, як Данія попросила своїх ключових союзників утриматися від реакції на погрози Дональда Трампа захопити арктичний острів.

Про це пише Financial Times.

Сторони вважають, що відкритий виклик Трампу лише посилить кризу

Як відомо, Дональд Трамп мав палку 45-хвилинну телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Данії. Минулого тижня Метте Фредеріксен оприлюднила те, що чиновники назвали "кризовим режимом". Глава США погрожував митами Данії та відмовився виключити захоплення Арктичного острова силою.

Цими вихідними Трамп повторив, що "отримає Гренландію", яка є автономною частиною королівства Данії, висміявши рекомендації "собачих упряжок" Копенгагена, які захищають острів, де США мають найбільшу військову присутність.

США через НАТО є військовим союзником Данії з угодою про взаємну оборону. Керівний договір ЄС також містить положення про взаємну оборону.

"Данські та європейські офіційні особи спочатку сподівалися, що коментарі Трампа щодо взяття Гренландії були тактикою для отримання більшого впливу на цю територію, яка набула значення, оскільки Росія та Китай прагнуть посилити вплив в Арктиці", – пояснили аналітики.

Офіційні особи останніми днями зрозуміли, що до ситуації потрібно поставитися більш серйозно, враховуючи глобальні наслідки того, що НАТО чи ЄС не засудили порушення національного суверенітету одним із їхніх союзників.

Але представники Данії, ЄС і НАТО наразі вирішили мінімізувати публічне обговорення через глибоку чутливість Копенгагена та його висновок, що відкритий виклик Трампу лише посилить кризу. Наразі ні голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн, ні президент Європейської ради Антоніу Коста не робили публічних заяв щодо погроз Трампа щодо Данії.

"Ми не ведемо переговори щодо Гренландії. Ми підтримуємо нашу державу-члена Данію. Ми хочемо дивитися на це з боку Європи, а не реагувати на те, що роблять США", – заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас у понеділок після зустрічі міністрів закордонних справ блоку.

Як відзначили європейські чиновники, поінформовані про дискусію, за лаштунками високопосадовці в Брюсселі, Копенгагені та Нууку обговорюють, як блок міг би зміцнити партнерство з Гренландією щодо видобутку критичної сировини та енергетики.

"Ведеться багато секретної роботи, щоб побачити, як ми можемо зміцнити співпрацю з Гренландією", – сказав один із чиновників.

Додається, що ЄС хотів уникнути появи враження, що він "робить пропозицію після років бездіяльності" через те, що "Трамп поставив це на порядок денний".

Деякі офіційні особи висловили занепокоєння щодо того, чи зможе Європа запропонувати якусь гідну відповідь Трампу на його погрози щодо Гренландії.

"Я не кажу, що плану немає. Але у нас насправді немає альтернативного підходу", – зазначив інший європейський чиновник.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що країна отримає контроль над островом Гренландія. Він акцентував: Зі слів очільника Сполучених Штатів, приєднання острова хоче не тільки він.

Читайте також: