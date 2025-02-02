Трамп зробив жорстку пропозицію “улюбленому 51-му штату”

Американський президент запевняє, що після приєднання до США канадський народ матиме "набагато нижчі податки, набагато кращий військовий захист та жодних мит”.

Без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати “улюбленим 51-м штатом”.

Про це написав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, США платять сотні мільярдів доларів для субсидування Канади, але для цього немає жодних причин.

Трамп запевняє, що Сполученим Штатам не потрібно від Канади зовсім нічого.

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"Ми [США] маємо необмежену енергію, нам слід виробляти наші власні машини, маємо більше деревини, ніж ми коли-небудь зможемо використати”, - стверджує новий господар Білого дому.

Американський президент зробив жорстку заяву про те, що без величезної субсидії від США Канада “перестане існувати як життєздатна країна”.

“Жорстко, але правда! Тому Канаді слід стати нашим улюбленим 51-м штатом", – написав він.

Трамп додав, що натомість канадський народ матиме "набагато нижчі податки й набагато кращий військовий захист та жодних мит”.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

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