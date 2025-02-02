Що Трамп робитиме з війною та Путіним: Портников розсекретив сценарії

Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо Росія не погодиться на припинення війни в Україні. Ці слова були сприйняті як позитивний сигнал європейськими союзниками та прихильниками України.

У президента США Дональда Трампа є два варіанти, як діяти в ситуації з висунутими президентом Росії Володимиром Путіним умовами довгострокового миру в Україні. Таку думку український журналіст, публіцист Віталій Портников.

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Путін дав зрозуміти Трампу, що довгостроковий мир можливий лише на російських умовах. Ці умови передбачають передавання України у беззастережну сферу впливу Росії.

"Був фактично ультиматум Путіна Трампу. Там було чітке пояснення, що ніякий план Трампа, який полягав у припиненні вогню між сторонами, у збереженні статус-кво на лінії фронту, можливо, із запровадженням певного миротворчого контингенту, не може відбутися, що можуть бути тільки умови довгострокового миру на російських умовах. А цей довгостроковий мир передбачає просту річ – передавання України й інших колишніх радянських республік у беззастережну сферу впливу Російської Федерації, що можливо з ліквідацією української державності і встановленням російської сфери впливу в Центральній Європі", – пояснив журналіст.

Він зауважив, що ці умови були висунуті Путіним ще 2022 року попередній американській адміністрації президента Джозефа Байдена. Портников переконаний, що президент Росії "ані на крок не відмовився від цих умов". Тож у такому разі у Трампа є два варіанти дій.

"У Трампа є досить простий вибір – або ганебно капітулювати перед Путіним і погодитися з цими умовами, або продовжувати тиск на Путіна упродовж усієї своєї каденції і зробити цей тиск змістом своєї каденції з погляду політики у Європі. Наскільки Дональд Трамп готовий до такого непростого вибору, наскільки він розуміє, що він прийшов стати не президентом миру, а президентом серйозної війни – це величезне питання", – розповів публіцист.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо Росія не погодиться на припинення війни в Україні. Ці слова були сприйняті як позитивний сигнал європейськими союзниками та прихильниками України. Вони побачили в цьому ознаку, що Трамп усвідомлює масштаб конфлікту та не залишить Україну або НАТО у своїх майбутніх переговорах з Володимиром Путіним. Про це пишуть журналісти Politico.

"Якщо Путін думає, що він може загнати президента в таке становище, коли той матиме вигляд такий, ніби його обдурила Росія, то на нього чекає ще одна неприємність", – заявив колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

Призначення і НАТО — підґрунтя для оптимізму?

Оптимізм також викликають деякі кадрові призначення, зроблені Трампом. Його радником з національної безпеки став Майк Волтц, а держсекретарем – Марко Рубіо, яких вважають жорсткими противниками Росії. Крім того, Трамп ініціював нову кампанію з підвищення витрат на оборону серед країн НАТО до 5% ВВП, що свідчить про намір посилити обороноздатність Альянсу.

"Я б збрехав, якби сказав, що ми не хвилюємося через повернення Трампа. Ми готуємося до викликів, але є певна сфера, де я можу висловити обережний оптимізм — це Україна і НАТО", — зазначив європейський посол, який побажав залишитися анонімним.

Досвід переговорів з Кім Чен Ином як прецедент

Деякі проукраїнські республіканці нагадують, що 2019 року Трамп відмовився укладати велику ядерну угоду з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, попри всі очікування від історичного саміту. Вони вважають, що він може вчинити так само під час переговорів з Путіним щодо України.

"Він розуміє, які ставки можна робити з Путіним. Якщо це погана угода, він це побачить і може від неї відмовитися", — сказав один із чиновників адміністрації.

Russiagate більше не на заваді

Ще однією перевагою є те, що цього разу Трамп позбавлений "багажу", пов’язаного зі звинуваченнями в російському втручанні у вибори 2016 року. Це дає йому більше свободи у формуванні політики щодо Росії.

"І кажіть що завгодно про його методи, але чи справді ви думаєте, що він хоче увійти в підручники історії як людина, яка втратила Україну?" — зазначив представник його нової адміністрації.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "У ТРАМПА Є 2 ВАРІАНТИ ЩОДО ПУТІНА ТА ВІЙНИ: ПОРТНИКОВ РОЗСЕКРЕТИВ СЦЕНАРІЇ!"