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Враг продвинулся в Донецкой области — DeepState

Враг продвинулся в Донецкой области — DeepState

Враг продвигается в Донецкой области / Фото: Associated Press

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны.

За прошедшие сутки, 30 января, силы обороны возобновили позиции возле Удачного, тогда как захватчики продвинулись в районе нескольких других населенных пунктов на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Враг продвинулся в Серебряном, Дачном и возле Колодцев", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что военный объяснил, почему важно удержать Времен Яр.

Мы ранее информировали, что россияне начали наступление на еще одном направлении.

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