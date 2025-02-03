Ворог просунувся на Донеччині - DeepState

Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони.
Протягом минулої доби, 30 січня, сили оборони відновили позиції біля Удачного, тоді як загарбники просунулися в районі кількох інших населених пунктів на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
"Ворог просунувся у Срібному, Дачному та біля Колодязів", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що військовий пояснив, чому важливо втримати Часів Яр.
Ми раніше інформували, що росіяни почали наступ на ще одному напрямку.
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