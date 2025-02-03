Удар РФ по Полтаві: ще одна родина з двома малими дітьми загинула під завалами

Внаслідок удару РФ, серед інших, загинули 40-річний Сергій та 38-річна Катерина, а також їхні 12-річна дочка Діана та 7-річний син Даніїл.

Стало відомо, що під час ракетного удару у Полтаві 1 лютого загинула ще одна родина з двома малими дітьми.

Про це повідомляє "Суспільне Полтава".

Під час ракетного удару РФ серед інших загинули подружжя та двоє дітей сім’ї Запішніх.

За інформацією видання, 40-річний Сергій та 38-річна Катерина познайомились у Харкові, вчились разом у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут. Сергій Запішній був родом з Диканьки. Катерина Запішня з Рубіжного Луганської області.

Після навчання переїхали разом у Полтаву та працювали в авіаконструкторському бюро.

"Хоббі в них були настільні ігри. Сергій дуже любив моделювати різні фігурки та розроблював настільні ігри", – розповіли друзі сім'ї.

Подружжя виховувало двох дітей: 12-річну дочку Діану та 7-річного сина Даніїла.

"Діанка також любила грати в ігри сімейними вечорами з батьками. Також ходила трохи на тхеквондо. Далі народився Данік (так Сергій та Катя називали сина). Гіперактивний, веселий хлопчик, який не сидів на місці ні секунди. Любив гратись з котами, яких у Запішніх було двоє. Спокійна, гарна, любляча родина, яка все життя прожила разом – разом і пішли", – зазначають друзі загиблих.

Перед цим повідомлялося, що під час ракетного удару загинула родина Яворських – Олена Яворська, її чоловік Дмитро і їхня 9-річна дочка Софія.

Нагадаємо, у ніч проти 1 лютого Росія завдала по Україні чергового комбінованого удару. У Полтаві ворожа ракета зруйнувала цілий підʼїзд п'ятиповерхового будинку.

Унаслідок ворожого удару загинуло 14 людей, зокрема троє дітей - 7,9 та 12 років.

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