Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 3 лютого атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА з Миколаївщини на Одещину південно-західним курсом;

БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину північно-західним курсом;

БпЛА на Чернігівщині у напрямку Київщини;

БпЛА на Сумщині курсом на південь;

БпЛА в центральні частині Полтавщини курсом на північний захід;

БпЛА з Полтавщини у напрямку Сум;

БпЛА з Харківщини через Полтавщину та Дніпропетровщину південно-західним курсом.

Раніше повідомлялося, що у Харкові після удару ворожого дрона пожежа охопила близько 2000 кв. м.

Ми раніше інформували, що росіяни вдарили по багатоквартирному будинку на Сумщині.

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