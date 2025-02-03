Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 3 лютого атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
- БпЛА з Миколаївщини на Одещину південно-західним курсом;
- БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину північно-західним курсом;
- БпЛА на Чернігівщині у напрямку Київщини;
- БпЛА на Сумщині курсом на південь;
- БпЛА в центральні частині Полтавщини курсом на північний захід;
- БпЛА з Полтавщини у напрямку Сум;
- БпЛА з Харківщини через Полтавщину та Дніпропетровщину південно-західним курсом.
Раніше повідомлялося, що у Харкові після удару ворожого дрона пожежа охопила близько 2000 кв. м.
Ми раніше інформували, що росіяни вдарили по багатоквартирному будинку на Сумщині.
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