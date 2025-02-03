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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 3 лютого атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • БпЛА з Миколаївщини на Одещину південно-західним курсом;
  • БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину північно-західним курсом;
  • БпЛА на Чернігівщині у напрямку Київщини;
  • БпЛА на Сумщині курсом на південь;
  • БпЛА в центральні частині Полтавщини курсом на північний захід;
  • БпЛА з Полтавщини у напрямку Сум;
  • БпЛА з Харківщини через Полтавщину та Дніпропетровщину південно-західним курсом.

Раніше повідомлялося, що у Харкові після удару ворожого дрона пожежа охопила близько 2000 кв. м.

Ми раніше інформували, що росіяни вдарили по багатоквартирному будинку на Сумщині.

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