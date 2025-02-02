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Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку на Сумщині

Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку на Сумщині

На Сумщині пошкоджена двоповерхова багатоквартирна будівля / Фото: facebook.com/mykhailo.melnyk

На щастя, обійшлося без жертв.

2 лютого 2025 року близько півночі в с. Сад, на Сумщині, внаслідок прильоту БПЛА типу "шахед" була пошкоджена двоповерхова багатоквартирна будівля.

Про це інформує голова Сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник у повідомленні у соцмережах. 

Загиблих не має, по пораненим інформація уточнюється. Звернень не було. 

Зранку на 9:00 буде розгорнутий штаб ліквідації наслідків Садівської сільської ради.

Нагадаємо, ніч проти 30 січня росіяни вдарили "Шахедом" по десятиповерхівці у Сумах. Було зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів.

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