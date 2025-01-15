Новым премьером Канады может стать этническая украинка – CBC News

Бывший глава Министерства финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд может объявить о намерении побороться за должность лидера Либеральной партии. Если она занимает эту должность, то автоматически заменит Джастина Трюдо в кресле премьер-министра.

Об этом информирует CBC News.

Издание сообщает, что Фриланд объявит о своих намерениях еще до того, как в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа.

Сама Фриланд покинула кабинет министров в декабре из-за разногласий с премьером. После ее отставки усилились призывы к Трюдо уйти с поста.

Позже она объяснила, что была вынуждена уйти в отставку из-за того, что Джастина Трюдо предложил ей должность министра без портфеля с ограниченной ответственностью за отношения между США и Канадой.

Кроме того, она подвергла критике Трюдо за его экономическую политику, заявляя, что он идет на "дорогие политические уловки", а также требовала теснее сотрудничать с премьер-министрами провинций, чтобы противостоять предложенным Трампом тарифам на товары Канады.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидеры Канады отреагировали на высказывания Трампа по поводу присоединения страны к США.

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