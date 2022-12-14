Не выбрасывайте: черствый хлеб можно размягчить, и вот как это сделать

Если вы задумались, как черствый хлеб сделать свежим снова, тогда вам могут понадобиться действенные способы, которые ТСН собрал в этом материале.

Часто бывает, когда покупаешь хлеб, а потом несколько дней его не ешь, целая буханка или полбуханки может очерстветь. Конечно, из сухого хлеба всегда можно приготовить что-нибудь вкусное, если подключить фантазию. Но что делать, если нужен именно хлеб, а возможности уйти в магазин нет? Узнайте, как черствый хлеб сделать свежим с помощью пяти простых способов.

Как отсвежить хлеб в микроволновке

На сегодняшний день этот способ считается самым действенным и простым. Чтобы черствый хлеб снова стал свежим, возьмите бумажное полотенце, смочите его в холодной воде, а затем отожмите. Порцию хлеба нужно плотно завернуть во влажное полотенце и положить в микроволновку на 10 секунд. Достаньте хлеб, снимите полотенце и можете наслаждаться.

С помощью духовки

Духовку нужно предварительно разогреть до 180 градусов. Затем взять кусок фольги, чтобы он полностью покрыл буханку, завернуть ею хлеб и поместить его в духовку. Если хлеб был изрезан, нужно всего 5 минут. Если же вы решили отсвежить целую буханку, тогда ей понадобится примерно 20 минут. После этого извлеките хлеб из духовки, но не снимайте фольгу. Дайте ему там остыть, чтобы он увлажнился.

Как размягчить черствый хлеб с помощью сельдерея

Если у вас дома большие многоразовые пакеты для хлеба или специальные мешки, можно попробовать этот способ. В пакет с буханкой добавьте 2-3 сельдерея, затем положите в холодильник и оставьте на несколько часов (лучше всего на ночь). Сельдерей за это время немного подсохнет и отдай свою влажную хлебу.

Возьмите дуршлаг

Если вы все еще можете порезать засохший хлеб, сделайте это, а ломтики положите на дуршлаг. Дальше дуршлаг нужно поместить на кастрюлю, внутри которой кипящая вода. Одной следует обратить внимание, что между жидкостью и дуршлагом должно быть расстояние не менее 10 см. Тогда хлеб отсвежится, но не размякнет полностью.

Используйте кран с водой

Хотя этот способ и может показаться странным на первый взгляд, но эксперты советуют его использовать в том случае, когда хлеб очерствел очень сильно. Возьмите буханку и поднесите ее под теплую воду. Очень важно, чтобы жидкость попадала не на верхнюю, а на нижнюю корочку. Когда хлеб полностью смочен, положите его на пергамент так, чтобы нижняя часть была внизу. Далее поместите в духовку, которую нужно заранее разогреть до 200 градусов. Оставьте там на 8-10 минут. Вода начнет испаряться и проходить сквозь буханку хлеба, размягчая ее.

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