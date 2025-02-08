Астрологічний прогноз на 8 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: у нових справах на успіх розраховувати не доводиться, тож краще завершити ті, що були започатковані раніше, але з якоїсь причини відкладені на потім.

Символ дня: Лабіринт.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: сердолік, опал.

За якусь частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, тому бажано вжити превентивних заходів.

Харчування дня: від шкідливих – жирних, смажених та м'ясних – продуктів краще відмовитись.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, яківикористовують магічну силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають людині про її внутрішні проблеми та способи їх вирішення

Табу дня: необхідно обережно поводитися з колюче-ріжучими предметами, навіть якщо йдеться про столові прилади – ножі та виделки.

Цитата дня: "Освіта розвиває здібності, але не створює їх"(Вольтер).

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