Трамп обіцяє "краще життя": що отримала б Канада, ставши 51 штатом США

Президент США Дональд Трамп заявив, що канадці отримають "величезне" зниження податків і "набагато краще" медичне страхування, якщо Канада стане 51-м штатом.

Про це пише CTV News.

Заява Трампа прозвучала на брифінгу в Північній Кароліні в п'ятницю, 24 січня, після відвідин президентом районів, які постраждали від урагану "Хелен".

"Я хотів би, щоб Канада стала 51-м штатом. Громадяни Канади, якби це сталося, отримали б дуже велике податкове скорочення – колосальне податкове скорочення – тому що вони платять дуже високі податки. У них було б набагато краще медичне страхування. Я думаю, що народ Канади був би радий цьому", – сказав американський президент.

Видання зазначає, що медичне страхування у Канаді та США виглядає по-різному.

Система Medicare у Канаді фінансується державою. Кожна провінція та територія має свій власний план страхування, який оплачується та адмініструється різними рівнями уряду.

Теоретично всі жителі Канади мають доступ до послуг лікарень та лікарів без необхідності платити зі своєї кишені. На практиці 17 відсотків канадців у віці 18 років і старше заявили, що в 2023 році вони не мали доступу до звичайного постачальника медичних послуг, згідно з даними Канадського інституту інформації про здоров'я.

Також читайте Трамп зізнався, навіщо йому Гренландія

У Сполучених Штатах немає загального медичного обслуговування. Натомість більшість людей застраховані за приватною страховкою через свого роботодавця, школу або через федеральну програму Medicare, яка доступна для людей старше 65 років або тих, хто має певні проблеми зі здоров'ям. Деякі американці з низьким прибутком мають право на Medicaid або Державну програму медичного страхування дітей (CHIP).

За даними Бюро статистики праці, 2023 року середньостатистичний споживач у США витратив близько 5300 доларів США на медичне страхування та медичні послуги.

Нагадаємо, кандидат у прем'єри Канади Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу. Христя Фріланд планує використати контртарифи для економічного тиску на США.

Читайте також: