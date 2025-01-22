Чий канал: Панама поскаржилася в ООН на погрози Трампа

Постійне представництво Панами при ООН надіслало генеральному секретареві організації Антоніу Гутеррішу скаргу на заяву президента США Дональда Трампа, який у своїй інавгураційній промові пообіцяв знову “заволодіти Панамським каналом”.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ.

Посол Панами в ООН Елой Альфаро де Альба зазначив, що відповідно до статуту ООН країни “мають утримуватися у своїх міжнародних відносинах від загрози застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави”.

Документ було поширено серед 15 членів Ради безпеки ООН.

Панама є членом ради, яка відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки на 2025-26 роки.

Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові вкотре заявив, що Сполучені Штати переберуть під свій контроль Панамський канал. Він назвав його передавання Панамі "дурним подарунком", оскільки тепер каналом нібито "керує" Китай.

Завдання США - "забрати його назад", підкреслив американський лідер.

У відповідь президент Панами Хосе Рауль Муліно назвав заяви Трампа щодо китайського контролю над каналом “брехнею” та відкинув їх.

"Панамський канал належить Панамі і продовжить належати Панамі", - підкреслив Муліно, додавши, що він не був "поступкою або подарунком від Сполучених Штатів".

Нагадаємо, ше не перебуваючи на посаді президента США Дональд Трамп заявив про наміри придбати Гренландію, зробити Канаду 51 штатом і встановити контроль над Панамським каналом.

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