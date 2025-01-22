Чей канал: Панама пожаловалась в ООН на угрозы Трампа

Постоянное представительство Панамы при ООН направило генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу жалобу на заявление президента США Дональда Трампа, который в своей инаугурационной речи пообещал снова "завладеть Панамским каналом".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба отметил, что согласно уставу ООН страны "должны удерживаться в своих международных отношениях от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства".

Документ был распространен среди 15 членов Совбеза ООН.

Панама является членом совета, отвечающего за поддержание международного мира и безопасности на 2025-26 годы.

Дональд Трамп в своей инаугурационной речи в который раз заявил, что Соединенные Штаты переберут под свой контроль Панамский канал. Он назвал его передачу Панаме "глупым подарком", поскольку теперь каналом якобы "руководит" Китай.

Задача США – "забрать его обратно", подчеркнул американский лидер.

В ответ президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал заявления Трампа относительно китайского контроля над каналом "ложью" и отверг их.

"Панамский канал принадлежит Панаме и продолжит принадлежать Панаме", — подчеркнул Мулино, добавив, что он не был "уступкой или подарком от Соединенных Штатов".

Напомним, еще не будучи президентом США Дональд Трамп заявил о намерениях приобрести Гренландию, сделать Канаду 51 штатом и установить контроль над Панамским каналом.

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