Илон Маск "возьмется" за расходы Пентагона

Президент США Дональд Трамп поручил миллиардеру Илону Маску пересмотреть расходы на Пентагон и образование.

Об этом пишет CNN.

"Я поручил ему проверить образование, проверить Пентагон, то есть военную сферу. И, знаете, к сожалению, вы найдете некоторые вещи, которые достаточно плохие. Но я не думаю, что пропорционально вы увидите что-то вроде того, что мы только что увидели", — сказал он.

"Я дал ему указание заняться образованием, армией, заняться другими делами по мере продвижения, и они выявляют огромное количество мошенничества, злоупотреблений, растрат и всего такого", — добавил президент.

Министерство обороны США во многом зависит от Маска, используя его компании для запуска большинства военных спутников. Только в прошлом году его предприятия получили около $3 миллиардов в пределах около 100 различных контрактов с 17 федеральными агентствами.

Напомним, Министерство юстиции США под руководством президента Дональда Трампа прекращает работу оперативной группы Task Force KleptoCaptur, искавшей доказательства для введения санкций против российских олигархов.

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