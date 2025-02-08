Ворожа атака на Херсон: рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину

Російські військові обстріляли 8 лютого Центральний район Херсона пошкодивши житлові будинки та складські приміщення

Про це повідомила Херсонська ОДА.

"Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялась пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

33-річна жінка, яка постраждала під час обстрілу Центрального району Херсона, отримала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Після надання необхідної медичної допомоги в лікарні, вона продовжить лікування амбулаторно.

Окрім того, під час ранкового обстрілу Центрального району Херсона російськими військами постраждали кілька мирних жителів. 11-річний хлопчик отримав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес; він перебуває під наглядом лікарів. 57-річна жінка зазнала мінно-вибухової та черепно-мозкової травм, а також контузії; їй надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі російські війська вдарили дронами по Україні, та скільки БпЛА вдалося збити ПВО.

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